وضع اللمسات النهائية لتدريبات المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد

قالت وزارة الشباب والرياضة، إن لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ ٢٧ التي ستستضيفها مصر في يناير الجاري، قامت بتنفيذ التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

كما قامت اللجنة بتنفيذ التدريبات النهائية بالصالة الرئيسية، ومداخلها ومخارجها، ومنطقة كبار الزوار، وصالة التدريب، والبوابات، والمدرجات، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

وتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة التدريبات النهائية للمتطوعين واطمأن على سير التدريبات، مؤكدًا التدابير والإجراءات الاحترازية، موضحًا اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعدادات استضافة مصر للبطولة.

ونفذت التدريبات النهائية بحضور عدد من لجنة المتطوعين للبطولة نجوى صلاح، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، وإسلام عبد العزيز، والدكتور عبد الله الباطش.

يذكر أن البطولة ستتم استضافتها خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير بصالات ستاد القاهرة، العاصمة الإدارية ، ٦ أكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية.