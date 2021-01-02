الدوري الإنجليزي.. آرسنال يسعى لمواصلة الانتصارات أمام وست بروميتش

يحل فريق آرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره وست بروميتش ألبيون، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب ذا هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز على وست بروميتش في مباراة الليلة، وتحسين وضعه في جدول ترتيب البريميرليج.

كان فريق آرسنال حقق الفوز في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث هزم تشيلسي 3 - 1، وبرايتون بهدف دون رد.

في المقابل يطمح وست بروميتش في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز، بعد السقوط المذل أمام ليدز يونايتد بخامسية نظيف في الجولة الماضية.

ويقدم وست بروميتش نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاض 16 مباراة حتى الآن، خسر في 10 مواجهات، وتعادل في لقاءات، وفاز في مباراة وحيدة.

ويحتل آرسنال المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 8 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، توتنهام مع ليدز يونايتد، كريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد، برايتون مع وولفرهامبتون.