ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز على وست بروميتش في مباراة الليلة، وتحسين وضعه في جدول ترتيب البريميرليج.
كان فريق آرسنال حقق الفوز في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث هزم تشيلسي 3 - 1، وبرايتون بهدف دون رد.
في المقابل يطمح وست بروميتش في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز، بعد السقوط المذل أمام ليدز يونايتد بخامسية نظيف في الجولة الماضية.
ويقدم وست بروميتش نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاض 16 مباراة حتى الآن، خسر في 10 مواجهات، وتعادل في لقاءات، وفاز في مباراة وحيدة.
ويحتل آرسنال المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 8 نقاط.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، توتنهام مع ليدز يونايتد، كريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد، برايتون مع وولفرهامبتون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. آرسنال يسعى لمواصلة الانتصارات أمام وست بروميتش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.