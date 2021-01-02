الزمالك يبحث عن الصدارة أمام إنبي في الدوري

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره إنبي، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب بتروسبورت، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز لهذا الموسم، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات (2 فوز - 1 تعادل).
بينما يتواجد إنبي في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط من 3 مباريات أيضًا ( 1 فوز - 1 تعادل - هزيمة وحيدة).
ويسعى الزمالك في مباراة اليوم لحصد الثلاث نقاط ليصل إلى النقطة 10 وبفارق نقطة وحيدة عن صدارة الدوري التي يحتلها الجونة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.
ويفتقد الزمالك في المباراة لجهود نجما الفريق مصطفى محمد وفرجاني ساسي الذي اشتكى من الإصابة في العضلة الضامة.
وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد
الدفاع: محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي - أحمد عيد - عبد الله جمعة - أحمد أبو الفتوح
الوسط: طارق حامد - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - إسلام جابر - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - شيكابالا - حسين فيصل
الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.
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