16 مواجهة شرسة بمجموعتي الصعيد والقاهرة بدوري القسم الثاني

تقام اليوم منافسات الجولة السابعة من مسابقة دورى القسم الثانى فى مجموعتي الصعيد والقاهرة وذلك في تمام الساعة والنصف عصرا . ويسعى فريق الشرقية للدخان لمواصلة النتائج الايجابية التى حققها منذ انطلاق الموسم وتصدره مجموعة الصعيد وتوسيع الفارق مع منافسه سوهاج الذي يحتل المركز الثالث بفارق نقطتين فقط . وفي مجموعة القاهرة يحاول فريق زد اف سي مواصلة الصدارة امام منافسه بتروجيت الباحث عن النتائج الايجابية . وجاءت المواجهات كالتالي : شبان المسلمين قنا - كيما أسوان مركز شباب سمسطا - بترول أسيوط الشرقية للدخان - سوهاج الألومنيوم- تليفونات بني سويف طهطا - الفيوم أسمنت أسيوط - الإعلاميين المنيا- ديروط بني سويف‏ - قنا جمهورية شبين - السكة الحديد الداخلية - الترسانة زد اف سي - بتروجيت منتخب السويس- المريخ النصر - بورتو السويس سرس الليان - النجوم الزرقا - كوكا كولا القناة - طنطا‏

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