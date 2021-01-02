اتحاد الكرة: تعديل مواعيد الدوري التي تتعارض مع كأس العالم لليد

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تنظمها مصر الشهر الجاري، بشأن مواعيد مباريات البطولة والأحداث المصاحبة لها.

يأتي ذلك من أجل تعديل مواعيد مباريات مسابقة الدوري التي تم إعلانها أو المزمع اعلان الجولات اللاحقة لها فى بطولة الدورى الممتاز.

كما يرغب مسؤولى الجبلاية فى إتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة البطولة العالمية التي يعد نجاحها مهمة أصيلة لكل العاملين في الوسط الرياضي.

كانت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي أوضحت فى بيان لها ان لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها ال٢٧، والتي ستستضيفها مصر يناير الجاري ، قامت بتنفيذ التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الادارية .

وقامت اللجنة بتنفيذ التدريبات النهائية بالصالة الرئيسية، ومداخلها ومخارجها، ومنطقة كبار الزوار، وصالة التدريب، والبوابات، والمدرجات، وسط إجراءات احترازية مكثفة.

هذا وقد تابع الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة التدريبات النهائية للمتطوعين واطمأن على سير التدريبات ، مؤكدًا على التدابير والاجراءات الاحترازية ، موضحًا اهتمام ومتابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعدادات استضافة مصر للبطولة.

ونفذت التدريبات النهائية بحضور عددا من لجنة المتطوعين للبطولة الأستاذة نجوى صلاح- وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، والاستاذ إسلام عبد العزيز، والدكتور عبد الله الباطش.

يذكر أن البطولة سيتم استضافتها خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير بصالات ستاد القاهرة، العاصمة الادارية ، ٦ اكتوبر ، وبرج العرب بالاسكندرية