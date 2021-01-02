الدوري الإنجليزي.. توتنهام الجريح يخشى انتفاضة ليدز يونايتد

يستضيف فريق توتنهام نظيره ليدز يوناتيد اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف عصرا، على ملعب توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة الـ17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد النتائج الكارثية في الفترة الأخيرة بالبريميرليج.

وفشل توتنهام في تحقيق الفوز آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث خسر من ليفربول وليستر سيتي، بينما تعادل مع كريستال بالاس وولفرهامبتون.

في المقابل يطمح ليدز يونايتد في مواصلة انتفاضته في الدوري الإنجليزي بتحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، بعد سحق وست بروميتش بخماسية نظيف في الجولة الماضية.

يذكر أن آخر مباراة جمعت توتنهام وليدز يونايتد كانت في 2013 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت بفوز ليدز يوناتيد بهدفين مقابل هدف.

ويحتل توتنهام المركز الشابع في جدول ترتتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد ليدز في المركز الـ 11 بـ 23 نقطة.