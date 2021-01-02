ويسعى فريق توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة الليلة، بعد النتائج الكارثية في الفترة الأخيرة بالبريميرليج.
وفشل توتنهام في تحقيق الفوز آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث خسر من ليفربول وليستر سيتي، بينما تعادل مع كريستال بالاس وولفرهامبتون.
في المقابل يطمح ليدز يونايتد في مواصلة انتفاضته في الدوري الإنجليزي بتحقيق نتيجة إيجابية أمام السبيرز، بعد سحق وست بروميتش بخماسية نظيف في الجولة الماضية.
يذكر أن آخر مباراة جمعت توتنهام وليدز يونايتد كانت في 2013 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت بفوز ليدز يوناتيد بهدفين مقابل هدف.
ويحتل توتنهام المركز الشابع في جدول ترتتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد ليدز في المركز الـ 11 بـ 23 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، كريستال بالاس مع شيفيلد يونايتد، برايتون مع وولفرهامبتون، آرسنال مع وست بروميتش ألبيون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. توتنهام الجريح يخشى انتفاضة ليدز يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.