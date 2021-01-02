نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب دجلة يتحدث عن التحكيم عقب التعادل أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مواجهة النادي الأهلي ونظيره وادى دجلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق الكرة بنادي وادي دجلة، إن دجلة لم يتم ظلمه تحكيميًا في لقاءه اليوم أمام الأهلي في بعض القرارت.

وأكد محمد عبدالواحد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استغربت من حصولي على إنذار من قبل حكم المباراة اليوم بين الأهلي ووادي دجلة، ولم اعترض بشكل كبير".

وتابع: "تقنية الفار كانت تعمل بشكل طبيعي ولكن لم يكن هناك تحكيمية تحتاج اللجواء إلى تلك التقنية".