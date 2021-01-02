نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يمهد لرحيله إلى الدوري الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني يمهد من أجل انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن ميسي كان قد صرح في لقاء تلفزيوني مؤخرًا أنه يتطلع للعب في الولايات المتحدة الأمريكية وربطته العديد من التقارير الصحفية بالانتقال إلى إنتر ميامي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ميسي دعم أنباء انتقاله إلى إنتر ميامي بعد أن قام بشراء شقة فاخرة على ساحل فلوريدا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سعر الشقة لا يقل عن 7.25 مليون إسترليني وتقع في برج بورش ديزاين الفاخر على شاطئ صني آيلز في ميامي.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في الصيف المقبل ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد ويستطيع البرغوث الأرجنتيني التوقيع لأي نادي في شهر يناير الحالي.