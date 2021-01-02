نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال المتوقع ضد وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه آرسنال مساء اليوم السبت 2 يناير، مضيفه وست بروميتش ألبيون، بملعب "ذا هاوثورنز" في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويريد آرسنال مواصلة الانتصارات في البريمييرليج، وتحسين وضعية الفريق، والتقدم للمراكز الأولى.

وتؤكد تقارير إنجليزية، أن ميكيل آرتيتا، المدير الفني للفريق، استقر على التشكيل الأمثل للمباراة، والذي جاء كالتالي.

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين – روب هولدينج – بابلو ماري – كيرات تيريني.

خط الوسط: محمد النني – جرانيت تشاكا – إيميل سميث رو.

خط الهجوم: بوكايو ساكا – بيير إيمريك أوباميانج – ألكسندر لاكازيت.

يحتل الجانرز المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة من 16 مباراة، بينما يقبع وست بروميتش في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.

تقام المباراة مساء السبت، في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports HD1 ويديرها مايكل أوليفير.