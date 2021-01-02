باريس سان جيرمان يستهدف هالاند

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أحمد جودة - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على خط المفاوضات للحصول على خدمات الدولي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال الصيف القادم.

وقال موقع " لي 10 سبورت ط الفرنسي أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وضع هالاند على قائمة الإنتدابات للعملاق الفرنسي خلال الميركاتو القادم.

وينوي الخليفي الإسراع في حسم تلك الصفقة في حالة التأكد من رحيل أي من نجمي الفريق الفرنسي كيليان مبابي أو البرازيلي نيمار جونيور.