"النبيذ" سبب غياب راموس عن أولى مباريات ريال مدريد في 2021.. فيديو

يغيب المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، عن مباراة فريقه أمام سيلتا فيجو، الليلة، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة 17 من الليجا.

وجاء سبب غياب سيرجيو راموس، عن أولى مباريات ريال مدريد، في العام الجديد 2021، بسبب شعوره بآلام في المعدة. ولم يشارك راموس في مران ريال مدريد أمس، الجمعة، واكتفى بالتدريب في الصالة الرياضية.

وبحسب الصحف الإسبانية، أظهرت جماهير الميرنجي روح الدعابة المعتادة على السوشيال ميديا، مع إجازة سيرجيو راموس المرضية، بسبب اضطرابات في المعدة، بعد أن قام القائد بشرب الكثير من "النبيذ" احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة. وكان راموس شارك متابعيه عبر "ستوري إنستجرام" احتفاله بليلة رأس السنة مع عائلته، وبيده كأس من النبيذ الأحمر، متمنيًا لهم عامًا رائعًا مليئًا بالنجاح والصحة. ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 16 مباراة ( 10 فوز - 3 تعادلات - 3 هزائم)، متأخرًا بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر (35 نقطة) من 14 مباراة. ويسعى ريال مدريد لاستعادة توازنه مجددا في الليجا، بعد تعادله مع إلتشي في المباراة الأخيرة. ويستهدف الميرنجي بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لاحتلال الصدارة.

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