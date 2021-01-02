قيود جديدة.. بريكست يضع الدوري الإنجليزي في مهب الريح

ما هو اتفاق بريكست؟
بريكست هو اختصار للكلمتين الإنجليزيتين (British Exit)، وهي التي تعنى خروج بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وتم تطبيق اتفاق بريكست بداية من أمس، الجمعة 1 يناير 2021، حيث خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي.
ما تأثير بريكست على ميركاتو الدوري الإنجليزي؟
فرض الاتحاد الإنجليزي والرابطة الإنجليزية بالتعاون مع وزارة الداخلية، قيودا على انتقالات اللاعبين الأوروبيين إلى الدوري الإنجليزي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الإنجليزي، وهي:
1- تصاريح العمل:
لن يسمح الاتحاد الإنجليزي أو الرابطة لأي نادٍ خلال الفترة المقبلة بالتعاقد مع أي لاعب أوروبي إلا إذا كان حاصلا على تصريح عمل قبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.
حصول اللاعب على تصريح عمل، يتوقف على حسب الظهور في المباريات الدولية، ومستوى النادي السابق للاعب الذي سيتم التعاقد معه، وعدد المباريات التي لعب فيها، ومدى نجاحه في المسابقات القارية.
2- التعاقد مع المواهب:
لن يستطيع أي نادٍ التعاقد مع أكثر من 3 لاعبين أجانب تحت 21 عاما، في كل فترة انتقالات، بينما تم منع التعاقد مع أي لاعبين أجانب تحت سن الـ 18 عاما.
3- موقف اللاعبين المتواجدين حاليا:
بالنسبة للاعبين الأوروبين المتواجدين حاليا سيستمرون بشكل طبيعي، ولكن سيتعين عليهم أن يقوموا بملء طلب للبقاء مع أنديتهم.
قد تتسبب هذه القيود في فشل العديد من الصفقات بالنسبة لأندية الدوري الإنجليزي، وهو ما قد يؤثر على مستوى الدوري الأقوى في العالم حاليا.
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