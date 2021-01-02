جاهز لقيادة الفريق.. فينجر يعرض التدخل لإنقاذ أرسنال

وقال آرسين فينجر في حوار لقناة "NBC Sports": "جاهز لقيادة أرسنال إن احتاجني النادي، لكن لا أتوقع ذلك".
وابتعد آرسين فينجر عن التدريب منذ رحيله عن آرسنال في أبريل 2018، بعد 22 عاما قضاها مع الفريق اللندني.
ويعاني آرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه ميكيل آرتيتا، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 نقطة.
ويستعد فريق آرسنال لمواجهة وست بروميتش ألبيون، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب ذا هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لتحقيق الفوز على وست بروميتش في مباراة الليلة، وتحسين وضعه في جدول ترتيب البريميرليج.
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