جاهز لقيادة الفريق.. فينجر يعرض التدخل لإنقاذ أرسنال

أكد الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، استعداده لتولي القيادة الفنية للجانرز خلال الفترة المقبلة.

وقال آرسين فينجر في حوار لقناة "NBC Sports": "جاهز لقيادة أرسنال إن احتاجني النادي، لكن لا أتوقع ذلك".

وابتعد آرسين فينجر عن التدريب منذ رحيله عن آرسنال في أبريل 2018، بعد 22 عاما قضاها مع الفريق اللندني.

ويعاني آرسنال في مسابقة الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه ميكيل آرتيتا، حيث يحتل الفريق المركز الـ 13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 نقطة.