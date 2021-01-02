نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل صدام الليلة.. ذكرى حزينة لـ"باتشيكو" أمام إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجدد اللقاء بين البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، مع فريق إنبي في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 - 2021.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد إنبي في تمام السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة اليوم السبت، على استاد "بتروسبورت" في خامس جولات المسابقة المحلية، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الرسمي للبطولة.

ويسعى البرتغالي باتشيكو لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على فريق إنبي في مباراة الليلة، بعدما تغلب على سموحة في الجولة الماضية بهدفين دون رد ورفع رصيده لـ7 نقاط بالمركز الرابع بالبطولة.

وتحمل مباراة الليلة بين الزمالك وإنبي، المواجهة الثانية للبرتغالي "باتشيكو" ضد الفريق البترولي، حيث سبق والتقى معه خلال ولايته التدريبية الأولى مع الفريق الزملكاوي عام 2014، وخسر أبناء "ميت عقبة" بنتيجة 2-0 وهي الهزيمة الوحيدة له في 12 مباراة كانت حصيلة أول ولاية له بالقلعة البيضاء.

وخاض الزمالك تحت قيادة "باتشيكو" 3 مباريات في بطولة الدوري المصري بالموسم الحالي، افتتح مشواره بالفوز على المقاولون 2-1، وتعادل في الجولة الثانية 1-1 مع فريق بيراميدز، وتغلب على سموحة بنتيجة 2-0 في مباراة الجولة الثالثة، بينما تأجلت مباراة الأهلي بالجولة الرابعة لأسباب أمنية.

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