نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 حقائق مثيرة تلخص تاريخ مواجهات الزمالك ضد إنبي (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض فريق الزمالك مواجهة قوية ضد نظيره إنبي مساء اليوم السبت، على استاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

يدخل الزمالك مباراة اليوم ضد إنبي وفي جعبته 7 نقاط جمعها من فوزين على المقاولون العرب وسموحة، وتعادل مع بيراميدز ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية، بينما يتواجد الفريق البترولي بالمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط من هزيمة أمام أسوان وفوز على المقاصة وتعادل مع غزل المحلة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الأرقام والحقائق من تاريخ مواجهات الزمالك ضد إنبي:-

1- تقابل الزمالك مع إنبي في 34 مواجهة رسمية سابقة (31 بالدوري الممتاز – 3 بكأس مصر)، حقق الفارس الأبيض 18 انتصارًا، مقابل 6 انتصارات للفريق البترولي، وحسم التعادل نتيجة 10 مباريات بينهما.

2- سجل لاعبو الزمالك 45 هدفًا خلال مواجهاتهم السابقة ضد إنبي، بينما استقبلت الشباك البيضاء 27 هدفًا.

3- أول مواجهة جمعت الزمالك مع بيراميدز كانت بالجولة السادسة من الدوري الممتاز بتاريخ 26 ديسمبر 2002 وانتهت بالتعادل الإيجابي.

4- أول 6 مواجهات بين الزمالك وإنبي انتهت بالتعادل (5 إيجابي – 1 سلبي)، قبل أن يحقق الفريق الأبيض أول انتصاراته ضد إنبي في المواجهة السابعة بينهما بتاريخ 26 نوفمبر 2005 وفاز بهدف دون رد.

5- خرج الزمالك بشباك نظيفة في 15 مباراة ضد إنبي، بينما حقق الفريق البترولي هذا الأمر في 6 مباريات.

6- يتقاسم ثلاثي الزمالك عبد الحليم علي وعمرو زكي ومحمود شيكابالا لقب "هداف" مواجهات الفريقين وسجل كل منهما 3 أهداف.

7- تقابل الزمالك وإنبي في 3 مباريات بكأس مصر منهما مباراتين بنهائي البطولة فاز كل منهما في مباراة، بينما المواجهة الثالثة كانت في الدور ربع النهائي وفاز بها الفريق الأبيض.

8- أكبر انتصار في مواجهات الزمالك وإنبي، كان من نصيب الفارس الأبيض بنتيجة 4-1 وكررها مرتين ببطولة الدوري الممتاز عامي 2008، 2018.

9- 5 مواجهات جمعت الفريقين خلال شهر "يناير"، فاز الزمالك في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر مباراة.

10- جايمي باتشيكو مدرب الزمالك تقابل مع إنبي في مواجهة وحيدة خلال ولايته الأولى مع الفريق الأبيض عام 2014 وخسر بهدفين دون رد.