نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قرار من إدارة الأهلي بعد التعادل أمام دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرار ناري عقب تعادل الفريق الأول لكرة القدم، ضد وادي دجلة بالدوري العام.

وقرر مجلس الإدارة بالاتفاق مع لجنة الكرة، على توقيع عقوبة مادية على اللاعبين حسب اللائحة التي تم توقيعها قبل بداية الموسم، والتي تنص على توقيع عقوبات في حالة التعادل أو الهزيمة وتتضاعف إذا تكرر الأمر.

وكان الفريق الأحمر سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام وادي دجلة، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري العام.

ويبدأ المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، للاستعداد بداية من الغد لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي سونيديب، يوم 5 يناير الجاري على ملعب الأهلي والسلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الفريق ذهابًا بهدف دون رد.