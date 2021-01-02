نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطالب طبيب الأهلي بسرعة تجهيز لاعبه قبل مواجهة سونيديب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جهازه الطبي برئاسة أحمد أبوعبلة، بوضع برنامج لتجهيز نجم الفريق قبل مواجهة سونيديب، بدوري أبطال إفريقيا.

ويرغب موسيماني، في تجهيز طاهر محمد طاهر للعودة إلي قائمة الفريق في مباراة سوينديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 بالبطولة الإفريقية.

وغاب طاهر عن مواجهة الفريق ضد وادي دجلة، مساء أمس بسبب إصابته بكدمة قوية في الضلوع، خلال مشاركته أمام الاتحاد السكندري بالدوري.

وكان الفريق الأحمر سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام وادي دجلة، بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري العام.

ويبدأ المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، للاستعداد بداية من الغد لمواجهة سونيديب بطل النيجر، في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي سونيديب، يوم 5 يناير الجاري على ملعب الأهلي والسلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الفريق ذهابًا بهدف دون رد.