نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة 11 // الزعيم في العلالي والراقي يلاحقه على الصدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يتنافس الزعيم الهلالي مع أكثر من نادي على الصدارة هذا الموسم، فيلاحق الهلال الأهلي قلعة البطولات والفارق بينهم نقطتين فقط وسوف يلعب الأهلي اليوم ضد التعاون وفي حالة الفوز سوف يرتقي إلي الصدارة وسوف تنقل المباراة على قناة السعودية الرياضية اليوم، وهذه هي متعة الدوري السعودي هذا الموسم والذي يعتبر أقوى دوري في المنطقة العربية وقارة أسيا، وتقدر القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين بمقدار 470 مليون يورو، وهو أعلى قيمة سوقية في قارة أسيا ومن الدوريات العشرة الأوائل في العالم من حيث القيمة السوقية، وفيما يلي ترتيب الدوري قبل لقاء الأهلي والتعاون اليوم.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2021

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 11 7 3 1 19 6:18 12 24 2 الأهلي 10 7 1 2 20 14:18 4 22 3 الشباب 11 5 4 2 19 16:18 2 19 4 الاتحاد 11 4 6 1 19 10:14 4 18 5 الوحدة 11 6 0 5 19 15:16 1 18 6 الإتفاق 11 5 2 4 19 19:19 0 17 7 الفتح 11 5 1 5 19 20:20 0 16 8 التعاون 10 3 5 2 20 6:10 4 14 9 أبها 11 4 2 5 19 16:15 -1 14 10 الفيصلي 11 3 4 4 19 16:14 -2 13 11 القادسية 10 4 1 5 20 15:12 -3 13 12 الباطن 11 3 2 6 19 18:16 -2 11 13 النصر 11 3 2 6 19 18:15 -3 11 14 الرائد 10 3 2 5 20 15:12 -3 11 15 العين 11 3 1 7 19 20:15 -5 10 16 ضمك 11 2 2 7 19 23:15 -8 8

نبذة مختصرة عن الدوري السعودي

أنطلق الدوري السعودي موسم 1976/1977 ومنذ ذالك التاريخ والدوري السعودي في تطوير وتحديث، وكانت أول نسخة من الدوري قد حصل عليها الهلال السعودي، وبدأ الدوري السعودي يستقطب لاعبين محترفين من موسم 1978/1979 أي بعد ثلاث مواسم من أنطلاقة، وتم تغير الاسم إلي دوري خادم الحرميين الشريفين موسم 1990/1991، وبعدها بموسمين تغير إلي الدوري السعودي الممتاز عام 1993، وأصبح الدوري السعودي للمحترفين من موسم 2007/ 2008 حتى اليوم.

لوحة شرف الأندية الأبطال للدوري السعودي