نادي سبارتاك موسكو الروسي يفاوض ميسي بطريقة كوميدية

قام نادى سبارتاك موسكو الروسي بتقديم عرض للأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة بعد انتهاء ارتباطه بالنادي الاسباني واصبح متاحا حاليا للإنتقال لأي فريق بشكل مجاني .

ونشر النادي الروسي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو يرسل التحية ليونيل ميسي عبر موقع التواصل الاجتماعي ليرد الآخر بالرفض .

كان ليونيل ميسي قرر الرحيل عن إدارة نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة البلوجرانا، اشترطت على ميسي دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، وهو رقم يستحيل على أي نادٍ أو شخص دفعه.

ودخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، الفترة الحرة في عقده مع البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت الجمعة 1 يناير لانتهاء عقده صيف 2021.

وينتهى عقد ليونيل ميسي مع نادي برشلونة في صيف 2021، ولم يجدد عقده مع النادي الكتالوني حتى الآن.

وبحلول اليوم الجمعة 1 يناير 2021 يحق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة برشلونة.

ولم يعلن ميسي قراره حتى الآن بشان مستقبله، إلا أن تقارير صحفية، أن الوجهة الأقرب لميسي هي مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حال قرر مغادرة البلوجرانا.

يذكر أن ميسي فشل الموسم الماضي مع برشلونة في حصد أي بطولة سواء محلية أو قارية.

ويستعد ميسي رفقة فريق برشلونة لمواجهة هويسكا المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويحتل فريق برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.