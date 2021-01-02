مصادر بالجبلاية: سيد عبدالحفيظ مهدد بالإيقاف فى هذه الحالة

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة إيقاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وتغريمه ماليا.

واشهر الدولى احمد الغندور حكم مباراة الأهلي ووادى دجلة البطاقة الصفراء ضد سيد عبدالحفيظ بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية.

قال المصدر ذاته أن تقرير الحكم احمد الغندور ومراقب المباراة إذا ما تضمن اعتراضات غير لائقة ضد الحكم سوف يتم تطبيق عقوبة الايقاف ضده وفقا للائحة العقوبات فى اتحاد الكرة.

أضاف : سيد عبدالحفيظ لم يحصل على بطاقة حمراء من جانب احمد الغندور حكم اللقاء بعد الاعتراض على قراراته التحكيمية وفى حالة عدم تدوين الحكم اى اعتراضات غير لائقة وألفاظ خارجة سوف يعزز ذلك عدم توقيع اى عقوبة ضد مدير الكرة بالنادى الاهلي.

ويلتقى النادى الاهلي نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة القادم في إطار الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

يذكر ان مشادة قوية نشبت عقب نهاية لقاء الأهلي ووادي دجلة مساء امس الجمعة، على ملعب الأهلي بالسلام، بالجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

ودخل حسين الشحات في مشادة قوية بجانب زميله المغربي بدر بانون، مع بعض لاعبي وادي دجلة والمترجم أحمد حافظ عقب نهاية اللقاء.

واتهم حسين الشحات، لاعبي وادي دجلة بتعمد إهدار الوقت، والتباطؤ في اللعب، وكثرة السقوط على أرض الملعب.

وتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء المشادة سريعا قبل أن تتطور، خاصة في ظل حالة العصبية التي ظهر عليها بعض اللاعبين.

وأوقف وادي دجلة انتصارات مضيفه الأهلي، واقتنص تعادلا مثيرا بدون أهداف، ضمن الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري، مع مدربه بيتسو موسيماني، ورفع رصيده إلى 10 نقاط محتلا المركز الثاني.

وارتفع رصيد وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني نيكوديموس بابافاسيلو، إلى 5 نقاط في المركز التاسع.