أبو جبل لحراسة المرمى.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره إنبي، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً، على ملعب بتروسبورت، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حمزة المثلوثى - محمد عبد الغنى- محمود الونش - أحمد فتوح الوسط: إمام عاشور - طارق حامد - يوسف أوباما الهجوم: أشرف بنشرقي - احمد سيد زيزو- حميد أحداد

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز لهذا الموسم، برصيد 7 نقاط من 3 مباريات (2 فوز - 1 تعادل).

بينما يتواجد إنبي في المركز الـ13 برصيد 4 نقاط من 3 مباريات أيضًا (1 فوز - 1 تعادل - هزيمة وحيدة).

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم لحصد الثلاث نقاط ليصل إلى النقطة 10 وبفارق نقطة وحيدة عن صدارة الدوري التي يحتلها الجونة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

ويفتقد الزمالك في المباراة لجهود نجما الفريق مصطفى محمد وفرجاني ساسي الذي اشتكى من الإصابة في العضلة الضامة.