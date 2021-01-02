4 لاعبين يواجهون عقوبة الإيقاف في مباراة الأهلي ودجلة

يواجه 4 لاعبين من النادي الأهلي ونظيره وادى دجلة، عقوبة الإيقاف والغرامة المالية؛ بعد نشوب مشاجرة بينهم في المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن أن الثنائي حسين الشحات، والمغربي بدر بانون، من النادى الأهلي، ومحمد عبدالعاطي، لاعب دجلة، إضافة إلى أحمد حافظ، مترجم الفريق الدجلاوي، يواجهون عقوبة الإيقاف والغرامة المالية.

ولفت إلى أن تقرير الحكم الدولى أحمد الغندور، إلى جانب مراقب مباراة الأهلي ووادى دجلة، سوف يحدد موقف الرباعي سالف الذكر النهائى، واتخاذ عقوبة الإيقاف والغرامة المالية حال إدانتهم.

ويلتقى النادى الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة القادم؛ في إطار الجولة السادسة من المسابقة المحلية.

يذكر أن مشادة قوية نشبت عقب نهاية لقاء الأهلي ووادي دجلة مساء امس الجمعة، على ملعب الأهلي بالسلام، بالجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

ودخل حسين الشحات في مشادة قوية بجانب زميله المغربي بدر بانون، مع بعض لاعبي وادي دجلة والمترجم أحمد حافظ عقب نهاية اللقاء.

واتهم حسين الشحات، لاعبي وادي دجلة بتعمد إهدار الوقت، والتباطؤ في اللعب، وكثرة السقوط على أرض الملعب.

وتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء المشادة سريعا قبل أن تتطور، خاصة في ظل حالة العصبية التي ظهر عليها بعض اللاعبين.

وأوقف وادي دجلة انتصارات مضيفه الأهلي، واقتنص تعادلا مثيرا بدون أهداف، ضمن الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري، مع مدربه بيتسو موسيماني، ورفع رصيده إلى 10 نقاط محتلا المركز الثاني.

وارتفع رصيد وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني نيكوديموس بابافاسيلو، إلى 5 نقاط في المركز التاسع.