بعد واقعة كهربا.. رسالة قوية من إدارة الأهلي لنجوم الفريق

طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبيه بمزيد من الحرص والإلتزام بالإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد تكرار إصابة بعضهم لمرتين متتاليتين وخاصة محمود كهربا جناح أيسر الفريق الأول، واكد مدير لكرة للاعبيه ان تلك الفترة لا تحتمل خسائر لاعبين جدد في منافسات قوية ومضغوطة ويجب علي الجميع التركيز والحذر والإلتزام بالإجراءات الإحترازية خاصة في ظل تشديد الجهاز الطبي بذلك .

ومن المقرر أن يخضع عمرو السولية لمسحة جديدة اليوم بجانب أكرم توفيق ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد هاني لحسم موقفهم من المشاركة في التدريبات، بينما سينضم للمران غدًا محمد مجدي أفشه بعدما أكدت المسحة الثانية سلبية عينته وشفائه من فيروس كورونا .

كما ينتظم في التدريبات طاهر محمد طاهر خلال ساعات بعد إنهاء برنامجه العلاجي الذي خضع له للتعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة الإتحاد السكندري وكانت عبارة عن كدمة في الضلوع، كما يشارك في التدريبات غدا الزامبي والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد الذي أنهي مسئولي القلعة الحمراء إجراءات التعاقد معه قادما من الجونة لمدة ارعب مواسم مقابل 2 مليون دولار بنظام التقسيط.