بنزيما وهازارد يقودان الهجوم.. التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا

يحل فريق ريال مدريد، ضيفا على نظيره سيلتا فيجو، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة 17 للدوري الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية التشكيل المتوقع لريال مدريد والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: ميندي - ناتشو - فاران - كارفاخال خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو.

ويفتقد ريال مدريد لجهود قائده سيرجيو راموس، والذي سيغيب عن المباراة بعد شعوره باضطرابات في المعدة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 16 مباراة (10 فوز - 3 تعادلات - 3 هزائم)، متأخرًا بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر (35 نقطة) من 14 مباراة.