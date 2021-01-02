يحل فريق ريال مدريد، ضيفا على نظيره سيلتا فيجو، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن الجولة 17 للدوري الإسباني.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية التشكيل المتوقع لريال مدريد والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: ميندي - ناتشو - فاران - كارفاخال
خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش
خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو.
ويفتقد ريال مدريد لجهود قائده سيرجيو راموس، والذي سيغيب عن المباراة بعد شعوره باضطرابات في المعدة.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة من 16 مباراة (10 فوز - 3 تعادلات - 3 هزائم)، متأخرًا بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر (35 نقطة) من 14 مباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنزيما وهازارد يقودان الهجوم.. التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.