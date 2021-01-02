بشكتاش التركي يخطط لاستعادة محمد النني

وذكرت صحيفة " aksam" التركية، أن نادي بشكتاش يسعى لاستغلال غضب جماهير نادي آرسنال من تواجد محمد النني في التشكيلة الأساسية، وإعادته إلى تركيا مجددا.
وأشارت الصحيفة التركية، أن عقد محمد النني ينتهي مع ارسنال في صيف 2022، كما تبلغ قيمته التسويقية 7 ملايين يورو.
يذكر أن النجم المصري محمد النني رفض تجديد إعارته مع بشكتاش التركي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وقرر العودة إلى آرسنال.
ونجخ النني في كسب ثقة أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال، حيث حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق، كما ظهر بشكل مميز عكس ما أشارت الصحيفة التركية.
في سياق آخر يستعد فريق آرسنال لمواجهة وست بروميتش ألبيون، اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب ذا هاوثورنس، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويسعى فريق آرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني لمواصلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بتحقيق الفوز على وست بروميتش في مباراة الليلة، وتحسين وضعه في جدول ترتيب البريميرليج.
كان فريق آرسنال حقق الفوز في آخر مباراتين في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث هزم تشيلسي 3 - 1، وبرايتون بهدف دون رد.
ويحتل آرسنال المركز الـ 11 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 8 نقاط.
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