وصول إيمانويل أوكوى لمطار القاهرة استعدادا للانضمام لـ الاتحاد السكندري

وصل منذ قليل إلى مطار القاهرة لاعب نادى الاتحاد السكندرى المحترف الأوغندي إيمانويل أوكوى قادما من بلاده للانضمام مجددا لصفوف الفريق ، و ينتظم اللاعب في التدريبات عقب إجراء المسحة الطبية تمهيدا للمشاركة في مباريات الفريق القادمة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندري تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى اللقاء المقرر إقامته ،اليوم ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى.

وحضر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التدريبات اليوم ووجه كلمة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم ورفع معنوياتهم قبل لقاء الغد.

وعقب المران اختار اختار حسام حسن المدير الفنى للفريق عشرين لاعبا، للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا للقاء.

واللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار هم:

حراسة المرمى عماد السيد ومحمد صبحي.

خط الدفاع ومحمود رزق و عمر الميداني ومصطفي ابراهيم وصبري رحيل و مروان النجار.

خط الوسط كريم الديب ومروان عطية وأحمد نبيل مانجا وكريم ممدوح والسيد سالم وخالد الغندور وأحمد راشد وهشام صلاح وفوزي الحناوي أحمد حجي.

خط الهجوم خالد قمر وروماريو ويليامز وعمار حمدي وعبد السميع إبراهيم "سميو"وعبد الرزاق سيسيه.

ويلاقي زعيم الثغر غدا السبت نادي طلائع الجيش في الأسبوع الخامس من منافسات الدوري العام وتنطلق المبارة في الخامسة مساءا علي ملعب جهاز الرياضة العسكري