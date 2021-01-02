عصام الحضرى ناعيا وحيد حامد: وداعا الكاتب الكبير

ودع عصام الحضرى نجم منتخب مصر سابقا، الكاتب وحيد حامد الذى توفي صباح اليوم السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ونشر عصام الحضرى صورة للكاتب الراحل وحيد حامد من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب الحضرى "البقاء والدوام لله ، وداعا الكاتب الكبير وحيد حامد ، انا لله وانا اليه راجعون ، نسألكم الدعاء".