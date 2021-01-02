الرياضة

فالنسيا ينافس باريس سان جيرمان على ضم إريكسن

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن الدنماركي كريستيان إيريكسن بات على رادار فريق نادي فالنسيا الإسباني للحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلن الإنتر خلال الفترة الماضية تواجد إريكسن على قائمة الراحلين خلال فترة الإنتقالات الحالية وذلك بعد خروجه من حسابات أنطونيو كونتي.

وقالت صحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " أن فالنسيا سيجد منافسة قوية من باريس سان جيرمان الراغب في الحصول على خدمات اللاعب لتعزيز صفوفه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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