نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الأهلي الجديد بعد التعاقد مع بواليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلي لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولي نادي الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبي لتدعيم صفوف الأهلي خلال الفترة القادمة.

ومن المنتظر دخول موليكا تشكيل الأهلي الأساسي بعد ضمه رسميا ليكون على النحو التالي :

في حراسة المرمى محمد الشناوي

في خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

وسط الملعب : عمرو السولية وإليو ديانج

خط الهجوم: محمد شريف وأفشة وكهربا ووالتر بواليا

وتعادل الأهلي مع دجلة مساء أمس الجمعة سلبا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام في خامس جولات الدورى العام.