نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رالي داكار 2021 السعودي هو الرالي الأكبر في العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رالي داكار 2021 هو عبارة عن سباق سيارات على أكثر الطرق وُعُورة، ولقد نظمت تلك المسابقات من قبل منظمة ASO وكانت بداية الإنطلاقة من القارة الأوروبية من العاصمة باريس ثم إلى القارة الإفريقية من بلد السنغال ثم بدأت في قارة آسيا من المملكة العربية السعودية التي بدأت في الإشتراك في تلك المسابقات من العام الماضي 2020، فهي تعتبر الجولة الثانية للمملكة، فلقد عقدت المملكة في استضافة المسابقات لمدة عشر سنوات على التوالي من 2020 حتى 2030.

رالي داكار السعودية 2021

ومن خلال مؤتمر صحفي عُقد عن بُعد عن طريق الفيديو، كما أشار المؤتمر عن موعد استضافة البطولات من بداية شهر يناير الحالي من 3 يناير حتى 15 يناير، بالإضافة إلى أنه أوضح نوع الداكار المشترك وهو داكار كلاكسي، كما أن المسار الجديد المتخذة هذا العام ملئ بالمناظر الطبيعية أمثال الكثبان الرملية يبلغ طول المسار الجديد 30 كيلومترات منطلق من مدينة جدة السعودية لينتهي عند نفس المدينة ، وأكد على أن الرحلة الاستكشافية هذا العام مليئة بكل ماهو جديد بالإضافة إلى ذلك تم تقليص المقاطع السريعة التابعة للمسار.

مسار داكار السعودي 2021

يوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 من جدة حتى بيشة

يوم الإثنين الموافق 4 يناير 2021 من بيشة حتى وادي الدواسر

يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 من وادي الدواسر حتى وادي الدواسر

يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021 من وادي الدواسر حتى الرياض

يوم الخميس الموافق 7 يناير 2021 من الرياض حتى القيصومة

يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021 من القيصومة حتى الحائل

يوم السبت الموافق 9 يناير 2021 الحائل

يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 من الحائل حتى سكاكا

يوم الأثنين الموافق 11 يناير 2021 من سكاكا إلى نيوم

يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021 من نيوم إلى نيوم

يوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021 من نيوم إلى العلا

يوم الخميس الموافق 14 يناير 2021 من العلا حتى ينبع

يوم الجمعة الموافق 15 يناير 2021 من ينبع حتى جدة.

ولقد عبر تركي آل شيخ عبر فيديو نشره على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن عزمه في المشاركة في الرالي القادم ولقد عبر وزير الرياضة السعودي عن سعادته بمشاركة آل شيخ في مسابقة الرالي.