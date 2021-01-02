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انت الان تتابع تفاصيل خبر المنافسة تشتعل علي صدارة ترتيب جدول الدوري الانجليزي في 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - اشتعلت المنافسة علي صدارة ترتيب جدول الدوري الانجليزي مؤخرا بعد ان استطاع مانشستر يونايتد ان يتغلب علي استون فيلا بنتيجة 2-1 في مباراة مليئة بالاثارة و الحماس.
مع بداية العام الجديد تصدر فيه نادي ليفربول جدول الدوري الانجليزي بعدد 33 نقطة و هو نفس عدد النقاط التي حققها يونايتد لتشتعل المنافسة علي صدارة ترتيب جدول الدوري الانجليزي في 2021 حيث اتي فارق الاهداف لصالح ليفربول.
جدول ترتيب الدوري الانجليزي الثاني من يناير 2021
|الترتيب
|النادي
|المباريات
|فوز
|تعادل
|خسارة
|نقاط
|أهداف له
|أهداف عليه
|فارق الاهداف
|1
|ليفربول
|16
|9
|6
|1
|33
|37
|20
|17
|2
|مانشستر يونايتد
|16
|10
|3
|3
|33
|33
|24
|9
|3
|ليستر سيتي
|16
|9
|2
|5
|29
|29
|20
|9
|4
|ايفرتون
|16
|9
|2
|5
|29
|26
|20
|6
|5
|تشيلسي
|16
|7
|5
|4
|26
|31
|18
|13
|6
|استون فيلا
|15
|8
|2
|5
|26
|29
|16
|13
|7
|توتنهام
|15
|7
|5
|3
|26
|26
|15
|11
|8
|مانشستر سيتي
|14
|7
|5
|2
|26
|21
|12
|9
|9
|سوثهامبتون
|16
|7
|5
|4
|26
|25
|19
|6
|10
|وست هام
|17
|7
|5
|5
|26
|24
|21
|3
|11
|ليدز يونايتد
|16
|7
|2
|7
|23
|30
|30
|0
|12
|وولفز
|16
|6
|3
|7
|21
|15
|21
|-6
|13
|ارسينال
|16
|6
|2
|8
|20
|16
|19
|-3
|14
|نيوكاسل
|15
|5
|4
|6
|19
|17
|24
|-7
|15
|كريستال بالاس
|16
|5
|4
|7
|19
|20
|29
|-9
|16
|برنلي
|15
|4
|4
|7
|16
|9
|20
|-11
|17
|بريتون
|16
|2
|7
|7
|13
|18
|25
|-7
|18
|فولهام
|15
|2
|5
|8
|11
|13
|23
|-10
|19
|ويست بروم
|16
|1
|5
|10
|8
|11
|35
|-24
|20
|شيفلد يونايتد
|16
|0
|2
|14
|2
|8
|27
|-19
موعد مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد
ينتظر عشاق الدوري الانجليزي المباراة المرتقبة بين الفريقين و هم المتنافسين علي صدارة ترتيب جدول الدوري الانجليزي في 2021 و التي تأتي في يوم الأحد 17 يناير الجاري و التي ستسهم بقوة في اقتناص صدارة جدول الدوري الانجليزي.
جدير بالذكر أن نادي ليفربول سيلتقي بنادي ساوثهامبتون الاثنين القادم بالجولة السابعة من مباريات الدوري الانجليزي فيما يمتلك في الوقت ذاته منافسه يونايتد لمباراة مؤجلة مع فريق بيرنلي تأتي في الثاني عشر من يناير لتحدد ايضا تلك المباراتين كم سيمتلك كل من الفريقين من النقاط عند المواجهة المرتقبة.
يأتي الملك المصري محمد صلاح نجم ليفربول كما تعود جماهير الكرة المصرية و العالمية علي انجازاته علي قمة هدافي الدوري الانجليزي محققا حتي تاريخه 13 هدف متقدما علي جايمي فيردي لا فريق ليستر سيتي الذي أحرز 12 هدف و ثالثهم هو برونو فيرنانديز لاعب فريق المان يونايتد محققا 11 هدف.
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