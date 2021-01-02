نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول بعثة سونديب بطل النيجر استعداداً لمواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت القاهرة منذ قليل بعثة فريق سونديب بطل النيجر استعدادا لمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء القادم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال البعثة أحد اداريو الفريق الأحمر والذي توجه معها لفندق الإقامة وسط إجراءات أمنية واحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر ليضع الفريق قدما في دور المجموعات.

ويلتقي الأهلي سونيديب، يوم 5 يناير الجاري على ملعب الأهلي والسلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.