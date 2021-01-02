نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الليفر يتراجع” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/01/02 // مانشستر يونايتد يزاحم ليفربول في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم، يتزايد البحث عبر الشبكة العنكبوتية عن ترتيب البريمرليج خاصة بعد تعثر ليفربول الأخير، ودخول مانشستر يونايتد ليزاحم الليفر على الصدارة، والمعروف أتن الدوري الانجليزي أقوى دوري في العالم لا يعرف أحد من سيحسم اللقب إلا في الأسبوع الأخير من الدوري، وتنقل قنوات بي إن القطرية جميع مباريات الدوري بصورة حصرية في المنطقة العربية، ويهتم ملايين المشاهدين في الدول العربية في متابعة أخبار البريمرليج وترتيب الجدول، لذا سنقدم لكم عبر موقعكم المتميز “ثقفني” ترتيب الجدول بعد تعثر ليفربول الأخير.

ترتيب جدول الدوري الانجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 11 7 3 1 19 6:18 12 24 2 الأهلي 10 7 1 2 20 14:18 4 22 3 الشباب 11 5 4 2 19 16:18 2 19 4 الاتحاد 11 4 6 1 19 10:14 4 18 5 الوحدة 11 6 0 5 19 15:16 1 18 6 الإتفاق 11 5 2 4 19 19:19 0 17 7 الفتح 11 5 1 5 19 20:20 0 16 8 التعاون 10 3 5 2 20 6:10 4 14 9 أبها 11 4 2 5 19 16:15 -1 14 10 القادسية 0 - 0 11 4 2 5 19 15:12 -3 14 11 الفيصلي 11 3 4 4 19 16:14 -2 13 12 الرائد 0 - 0 11 3 3 5 19 15:12 -3 12 13 الباطن 11 3 2 6 19 18:16 -2 11 14 النصر 11 3 2 6 19 18:15 -3 11 15 العين 11 3 1 7 19 20:15 -5 10 16 ضمك 11 2 2 7 19 23:15 -8 8

نبذة مختصرة عن الدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الانجليزي الممتاز أقدم مسابقة كرة قدم في التاريخ فقد انطلقت عام 1888 ميلادي، وكانت تسمى دوري الدرجة الأولى الانجليزي ثم تغير الاسم إلي الدوري الانجليزي الممتاز عام 1992، ومنذ ذالك الحين وهو يسمى بهذا الاسم يتنافس فيه 20 فريق، يلعب كل فريق 38 مباراة ويحصل على لقب الدوري الفريق صاحب أكبر عدد من النقاط في نهاية الدوري الانجليزي.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 2021

يعتبر فريق مانشستر يونايتد هو أكثر فريق في فرق الدوري حصولاً على لقب البريمرليج، فقد حصل الشياطين الحمر على اللقب 20 مرة، يلاحقه فريق ليفربول الانجليزي برصيد 19 لقب بعد حصوله على اللقب العام الماضي، بعد صراع عنيف مع مانشستر سيتي الانجليزي، ويأتي فريق أرسنال في المركز الثالث من حيث عدد الألقاب برصيد 13 لقب.