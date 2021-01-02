نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل وحكام جمهورية شبين والسكة الحديد بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق بعد قليل مباراة جمهورية شبين والسكة الحديد بملعب جامعة المنوفية بالجولة السابعة لدوري القسم الثاني.

تشكيل جمهورية شبين : احمد شوقي في حراسة المرمى ،خط الدفاع مصطفي شلبي ومحمود شعلان ومحمد عزت واحمد ابوالعلا خط الوسط، احمد الشرقاوي ومحمد ابوطالب ويسري وحيد ومحمود حميد ، خط الهجوم طلبه محمد واكرم عبدربه.

البدلاء احمد المحرات وسيد شعبان وخالد مسعد وشريف مجدي ومحمود مقلد وربيع يسري ومحمد خالد وأحمد الدماطى.

تشكيل السكة .. حراسة المرمى إبراهيم شعللها واسامة صبحي، وحسن بشندي، والمتولي محمود، وحازم شعيب،وفتحي مجدي، وأمير حجازي، ومحمد أحمد عبد الرحيم، ومحمود السيد، وعبد الله بيكا ،ومحمد أحمد .

على مقاعد البدلاء.. محمد جمال عبد الرحمن، طه علي زين و أحمد محمد عبده وعبد العليم السيد وفوزي سعيد إبراهيم وعادل نبيل واسلام صلاح.

الحكام وليد الصياد ونور سعيد وبلال جمال الدين وحكم رابع حسام الجرايحي ويراقب اللقاء فتوح الصاوي.