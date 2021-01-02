نجم منتخب مصر مطلوب في الدوري التركي

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي بشكتاش التركي التعاقد مع الدولي المصري محمد النني نجم منتخب مصر وأرسنال الإنجليزي، لتعزيز خط وسط الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "AKSAM" التركية أن نادي بشكتاش يحاول استغلال حالة الغضب الجماهيري ضد محمد النني في أرسنال الإنجليزي بسبب تراجع مستواه بالموسم الجاري، من أجل الدخول في مفاوضات للتعاقد معه في الفترة المقبلة، بعد تألقه مع الفريق في وقت سابق خلال إعارته إليه بالموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة التركية أن نادي بشكتاش يراقب عن كثب موقف النني داخل أرسنال الإنجليزي بعد الانتقادات والهجوم الذي تعرض له اللاعب مؤخرًا بسبب تراجع مستواه والمطالبة برحيله عن صفوف الفريق، وحال قرر النادي الإنجليزي الاستغناء عن خدماته سوف يقدم النادي التركي عرضًا لضمه في الفترة المقبلة.

ولعب محمد النني معارًا لنادي بشكتاش التركي بالموسم الماضي وخاض معه 36 مباراة وسجل هدف وصنع 4 أهداف، قبل عودته مجددًا لنادي أرسنال عقب انتهاء إعارته.