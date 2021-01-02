الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالرحيل في الشتاء

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أحمد جودة - القاهرة - يحاول النادي الأهلي في إقناع الانجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووضع الأهلي جيرالدو في قائمة الإنتظار الذي أقر بها إتحاد الكرة بسبب فيروس كورونا، وذلك من أجل قيد المهاجم الزامبي الجديد والتر بواليا.

وتعاقد الأهلي مع بواليا مهاجم فريق الجونة أمس الخميس، لمدة 4 مواسم، تبدأ من يناير 2021، وينتهي عقده في يناير 2025.

ويعيش المارد الأحمر حالة من القلق بسبب جيرالدو، في حال رفضه الرحيل وطلب الحصول علي قيمة عقده كاملة المقدرة بـ 40 مليون جنيه.

ويهدد جيرالدو بشكوى الأهلى فى الفيفا، للحصول على عقده بالكامل، الذي متبقي منه 3 مواسم، بواقع 500 ألف دولار في كل موسم.

يذكر ان الأهلي تعاقد معه بقيمة 600 ألف دولار، قادمًا من فريق أول أغسطس الانجولي، في صيف 2019.