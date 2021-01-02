ننشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاعبيه بمزيد من الحرص والإلتزام بالإجراءات المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعد تكرار إصابة بعضهم لمرتين متتاليتين وخاصة محمود كهربا جناح أيسر الفريق الأول، واكد مدير لكرة للاعبيه ان تلك الفترة لا تحتمل خسائر لاعبين جدد في منافسات قوية ومضغوطة ويجب علي الجميع التركيز والحذر والإلتزام بالإجراءات الإحترازية خاصة في ظل تشديد الجهاز الطبي بذلك .
أعلن عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى بمنتخب مصر، رئاسته لنادي "ليوا إف سي" الإماراتي، أحد أندية دوري القسم الثاني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
أكد تقرير صحفي إسباني أن خوان لابورتا المرشح لرئاسة لنادي برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، حال رحيل ليونيل ميسي الإسباني.
يواجه 4 لاعبين من النادي الأهلي ونظيره وادى دجلة، عقوبة الإيقاف والغرامة المالية؛ بعد نشوب مشاجرة بينهم في المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة.
شيعت من قليل جنازة والدة اللاعب حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، من برج الشرطة، أمام مدينة الطلبة بإمبابة.
أكد الصحفي الزامبي "آرون موبانجا" الرئيس التنفيذي، رئيس تحرير موقع "زامبيا فوت"، أن إيقاف والتر بواليا حينما كان يلعب في الدوري الزامبي جاء بسبب مشكلة في القيد وانتهت سريعًا.
يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، خدمات نجم الفريق خلال مواجهة سونيديب بطل النيجر، بدوري أبطال إفريقيا.
حصل مسؤولو نادي الزمالك، على توقيع أحمد زكي عبدالحميد الظهير الأيسر لفريق 1999 بنادي الزمالك بعد تألقه في فريق الشباب بالنادي، وإشادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض بمستوى اللاعب.
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة إيقاف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مباراة واحدة وتغريمه ماليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. إدارة الأهلي توجه رسالة قوية لنجوم الفريق بعد واقعة كهربا.. الحضري يعلن رئاسته لـ نادٍ إماراتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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