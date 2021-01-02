وزير الشباب والرياضة يتابع سير عمل غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد

تابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السبت، غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة

وخلال متابعة سير العمل بالغرفة أكد وزير الشباب والرياضة أن غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد تأتي وفق رؤية واستراتيجية عمل الوزارة في استضافة البطولات والأحداث الكبرى التي تقام على أرض مصر .

وأضاف الوزير أن غرفة العمليات تعمل على التواصل مع كافة لجان التشغيل والمتابعة في الصالات الخاصة بإستضافة المباريات وصالات التدريب والفنادق والمطارات وكل ما يتعلق بالمنتخبات والوفود الجماهيرية لتيسير العمل بسهلة ويسر وازالة أي عوائق أو مشكلات تحدث في البطولة وذلك من خلال الجهات المعنية والمتواجد مندوبيها بغرفة العمليات .

تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد على 4 صالات وهي صالة استاد القاهرة الدولي ، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة ، وصالة 6 أكتوبر ، وصالة برج العرب بالاسكندرية.

وكان وزير الشباب والرياضة أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات بطولة كأس العالم لكرة اليد برئاسة دكتور أحمد الشيخ وعضوية مندوبي الوزارات المعنية والمشاركة في أعمال بطولة كأس العالم لكرة اليد .