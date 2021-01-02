وارنر تيست| نجاح 53 حكما للساحة والمساعدين ورسوب 29

كشفت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن نتيجة إجراء اختبارات الإعادة وارنر تيست لحكام الدرجة الأولى على مستوى الجمهورية.

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