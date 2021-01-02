ميتشو يكشف لـ دوت الخليج .. ماذا فعل موسيماني قبل التعاقد مع بواليا

كشف الصربي ميتشو المدير الفني السابق لـنادي الزمالك والحالي لمنتخب زامبيا ، عن ماذا فعل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قبل التعاقد مع والتر بواليا .

وقال ميتشو في تصريحات خاصة لصدى البلد : " من وجهة نظري والتر بواليا لاعب يتمتع بجودة تناسب أسلوب اللعب في النادي الأهلي وأسلوب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وسيضيف الجودة بكل تأكيد للفريق ".

وتابع : " مقتنع تماما أن بيتسو موسيماني شاهد كل زاوية وكل مكان يتحرك به اللاعب وكل نقطة ينتقل إليها قبل التعاقد مع بواليا ، بالتأكيد كان يتأكد هل سيضيف للنادي الأهلي أم لا ".

يذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مع اللاعب لمدة 4 سنوات ونصف قادمًا من نادي الجونة ، وذلك لتدعيم الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية .

وسجل والتر بواليا الموسم الماضي في الدوري المصري 13 هدفا مع فريق الجونة ، ليضع اسمه من ضمن قائمة الهدافين في البطولة .





وعلق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على تعاقد النادي الأهلي مع والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، لمدة 4 سنوات.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "تعاقد النادي الأهلي مع والتر بواليا عامل زي البطيخة ماتعرفش هيبقى كويس ولا لا".

وتابع: "الأهلي تعاقد مع والتر بواليا من خلال مستواه مع الجونة، ولكن محدش يعرف هيعمل إيه مع الأهلي".

وأتم: "والتر بواليا من أفضل اللاعبين في الوقت الجاري، وأتمنى أن يكون إضافة قوية إلى صفوف النادي الأهلي".

وأهدر الأهلي نقطتين في الدوري المصري الممتاز بالتعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الخامسة في المسابقة، أمس، متأثرًا بالنقص العددي في صفوفه.

الأهلي غاب عنه 12 لاعبًا، من بينهم 7 مصابين بفيروس كورونا و5 بإصابات ملاعب، ليستغل منافسه الأمر ويقتنص نقطة ثمينة من حامل اللقب.

وشهدت المباراة تألق حارس مرمى وادي دجلة محمد عبد المنصف الذي تصدى للعديد من محاولات الأهلي خلال المباراة ليُساهم في خروج فريقه بنقطة.