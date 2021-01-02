التعادل السلبي يحسم لقاء سموحة وسيراميكا كليوباترا

انتهت المباراة التي جمعت فريق سيراميكا كليوباترا ومنافسه سموحة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدورى الممتاز.

وسيطر سيراميكا كليوباترا على الكرة بنسبة 56% مقابل 44% لصالح سموحة.

ومازال الفريقان يبحثان عن شفرة لتحطيم الدفاعات، وسط حذر من فتح الخطوط؛ خوفًا من استقبال هدف .

وكانت أخطر الهجمات، كرة سددها محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، من ركلة حرة مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى تصدى لها الحارس الهاني سليمان ببراعة في الشوط الاول.

ولم يشهد الشوط الثاني هجمات خطيرة من جانب الفريقين في ظل حرصهم على عذرية شباكهم .

وبدأ هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا المباراة، بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار

الوسط: كوامي بونسو - محمد إبراهيم - محمد توني - محمد مسعد

الهجوم: شريف دابو - شادي حسين

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري ومحمد جمال وعبد الله محمود وسيف تقى ومحمد حسن وأحمد غنيم، محمود نبيل، وينفول كوبينا ومصطفى ميسي.

بهذه النتيجة يحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 5 نقاط بينما جاء فريق سموحة في المركز الثامن برصيد 6 نقاط .