توفي غريب حامد "نونوس" المدير الإداري لفريق منتخب السويس خلال لقاء الفريق الأول أمام منافسه المريخ والتى انتهت بنتيجة التعادل السلبي ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني. سقط غريب حامد في أرضية الملعب فجأة بعد احتساب الحكم ضربة جزاء لفريقه وحاول الجهاز الطبي إنقاذه إلا أنها ذهبت لخالقها. ولم يتم اخبار اللاعبين خلال المباراة إلا بعد انتهاء اللقاء بالكامل لعدم تشتيت تركيزهم. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين ليحتل فريق منتخب السويس المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 11 نقطة بينما يتواجد المريخ في المركز السابع برصيد 10 نقاط . نتائج مباريات الجولة مباريات الصعيد شبان قنا 1-1 كيما اسوان سمسطا 0-0 البترول الدخان 1-0 سوهاج الألومنيوم 2-0 تليفونات بني سويف طهطا 0-1 الفيوم أسمنت أسيوط 1-2 الإعلاميين المنيا 1-0 ديروط بني سويف 1-0 قنا جمهورية شبين 1-0 السكة الحديد الداخلية 1-0 الترسانة زد 0-2 بتروجيت السويس -/0 المريخ النصر 0 -1 بورتو السويس سرس الليان 1-0 النجوم القناة 0/0 طنطا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة إداري منتخب السويس أثناء مواجهة المريخ في القسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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