توتنهام يضرب ليدز يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

فاز فريق توتنهام على نظيره ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب، توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

أنهى فريق توتنهام الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد، عن طريق هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 22، وهيونج سون في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 50 تمكن ألدرفيريلد من تسجيل الهدف الثالث للسبيرز، ليقتنص توتنهام ثلاث نقاط غالية يعود بهم للمنافسة على لقب الدوري.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: بن دافيس - إريك داير - ألدرفيرليد - مات دوهيرتي. خط الوسط: بير هوبيرج - هاري وينكس - ندودميبلي. خط الهجوم: بيرجون - سون - هاري كين.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 23 في المركز الـ 11.