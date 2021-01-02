عودة ميسي.. كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا بالدوري الإسباني

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة البلوجرانا، استعدادا لمواجهة هويسكا غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.
وشهدت قائمة برشلونة عودة ليونيل ميسي بعد غيابه عن مباراة إيبار الماضية بسبب معاناته من إصابة في الكاحل الأيمن، بينما غاب كوتينيو بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خلال لقاء إيبار.
وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا كالتالي:
حراسة المرمى: تير شيتيجن - نيتو - بينيا.
خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربر - مينجويزا - لينجليت - ديست.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ألينيا - بويج - بيدري - ماتيوس - دي يونج - ماتيتش.
خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - كونراد - ترينكاو.
ويسعى فريق برشلونة لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على هويسكا في مباراة الغد، بعد التعادل المخيب أمام إيبار بدون أهداف، في الجولة الماضية.
ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الـ 20 والاخير بـ 12 نقطة.
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