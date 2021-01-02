البنك الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لبيراميدز

استأنف اليوم فريق الكرة بنادي البنك الأهلي تدريباته بعد الراحة 48 ساعة التي أعطاها محمد يوسف المدير الفني للاعبي الفريق عقب مباراة المقاولون في الجولة الخامسة .

ويستعد فريق البنك الأهلي لمباراة الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بلقاء بيراميدز الجمعة القادمة .

وكان فريق البنك الأهلي تعرض لخسارة أمام المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل لويس ادوارد الهدف الاول في الدقيقة ٥٨ من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد سمير الى ادوارد الذي تحرك من خلف المدافعين وكسر مصيدة التسلل واسكن الكرة الشباك.

ورفع الحكم رايته محتسباََ الكرة تسلل وطالب لاعبي المقاولون العرب العودة لل var، وبالفعل قرر الحكم الحديث مع حكم ال var للتأكد من صحة الهدف.

واحتسب حكم المباراة الهدف معلناََ عن تقدم المقاولون العرب بهدف دون رد.

وأحرز سيف الدين الجزيري هدفا عالميا في مرمى البنك الاهلي بعد عرضية عبد الرحمن فاروق الذي اقتنصها بمقصية في الدقيقة ٨٥ من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يحقق المقاولون العرب الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم ويرتفع رصيده الى ثلاث نقاط ويحتل المركز قبل الاخير، بينما يتجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة ٥ في المركز الثامن.