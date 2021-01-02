ستاد القاهرة جاهز.. وزير الشباب والرياضة يلتقى متطوعي بطولة العالم لكرة اليد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بفريق المتطوعين للعمل في بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري بمشاركة منتخبات 32 دولة وذلك بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال اللقاء، على أهيمة إتباع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المقرر تطبيقها في البطولة دون أي خلل أو كسر للقواعد .

كان متطوعو البطولة قدموا نموذج محاكاة لطريقة جلوس الجماهير بصالة إستاد القاهرة الدولي وفقا للإجراءات المحددة، حيث من المقرر حضور نسبة تقدر بـ 30 % من سعة كل صالة من الصالات الأربعة المقرر إقامة مباريات البطولة عليها وهي صالة ستاد القاهرة الدولي ، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة ، وصالة برج العرب ، وصالة 6 أكتوبر.

وعلى هامش اللقاء قام وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية شملت صالة منشآت صالة ستاد القاهرة الدولي "المقصورة الرئيسية ، والمدرجات ومنطقة الاعلاميين ، وقاعات كبار الزوار".

كما شملت الجولة ملعب ستاد القاهرة الدولي الخاص بكرة القدم حيث أكد وزير الشباب والرياضة أن ستاد القاهرة الدولي سيكون جاهز لاستضافة المباريات ابتداءً من 15 يناير الجاري .