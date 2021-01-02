رسميا.. برشلونة يعلن غياب كوتينيو 3 أشهر

أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو، عن صفوف الفريق لمدة 3 أشهر؛ بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى.
وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كوتينيو خضع لعملية جراحية ناجحة صباح اليوم، السبت، على مستوى الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى.
وأضاف بيان برشلونة، أن كوتينيو سيغيب عن الفريق لمدة 3 أشهر تقريبا.
ويستعد فريق برشلونة لمواجهة هويسكا غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.
وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا، عودة ليونيل ميسي بعد غيابه عن مباراة إيبار الماضية بسبب معاناته من إصابة في الكاحل الأيمن.
وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة هويسكا كالتالي:
حراسة المرمى: تير شيتيجن - نيتو - بينيا.
خط الدفاع: جوردي ألبا - فيربر - مينجويزا - لينجليت - ديست.
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - ألينيا - بويج - بيدري - ماتيوس - دي يونج - ماتيتش.
خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان - كونراد - ترينكاو.
ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد هويسكا في المركز الـ 20 والأخير بـ 12 نقطة.
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