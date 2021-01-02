رسميا.. برشلونة يعلن غياب كوتينيو 3 أشهر

أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب البرازيلي فيليبي كوتينيو، عن صفوف الفريق لمدة 3 أشهر؛ بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى.

وذكر نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كوتينيو خضع لعملية جراحية ناجحة صباح اليوم، السبت، على مستوى الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى.

وأضاف بيان برشلونة، أن كوتينيو سيغيب عن الفريق لمدة 3 أشهر تقريبا.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة هويسكا غدًا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإسباني.