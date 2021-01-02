كورونا يواصل ضرب الدوري الإنجليزي.. تأجيل مباراة بيرنلي وفولهام

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تأجيل مباراة بيرنلي وفولهام، التي كان من المقرر إقامتها غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وذكرت رابطة البريميرليج في بيان رسمي، أنه تم تأجيل مباراة بيرنلي وفولهام، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف فريق فولهام.
وأشار بيان رابطة الدوري الإنجليزي، إلى أنه سيتم تحديد الموعد الجديد لمباراة بيرنلي وفولهام في وقت لاحق.
كانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أعلنت مؤخرا، اكتشاف 18 حالة فيروس كورونا، بين لاعبي ومدربي وموظفي أندية البريميرليج.
وتعدد عدد الإصابات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، هي الأعلى من انطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021.
يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أكدت مؤخرا على عدم مناقشة تأجيل البريميرليج، رغم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا .
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