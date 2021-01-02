نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد بديل فرجاني ساسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مسئولو نادي الزمالك، البديل الأمثل لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، المحتمل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفتح الزمالك خط مفاوضاته من جديد مع محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادى دجلة، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويواجه الزمالك صعوبة في مفاوضاته مع ساسي بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل، بسبب مطالبات اللاعب المالية.

جدير بالذكر أن محمد عبدالعاطي يعد من أبرز عناصر خط الوسط في الدورى المصرى، والتي تجيد اللعب في المركز رقم 8.