نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ليفربول، لمواجهة ساوثهامبتون، يوم الاثنين المقبل 4 يناير في اللقاء الذي صيجمع بين الفريقين على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تعادل الريدز في الجولة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد، بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك.

وستقام المباراة بين ليفربول وساوثهامبتون في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن الريدز يسعى للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي بعد التتويج به في الموسم الماضي.